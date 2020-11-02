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"Аккордбанк" привлек 150 миллионов рефинансирования НБУ

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"Аккордбанк" привлек 150 миллионов рефинансирования НБУ
Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 30 октября удовлетворил заявку "Аккордбанка" на 150 млн грн под 6% годовых.

Согласно данным на сайте НБУ, регулятор также удовлетворил заявки на рефинансирование банка "Авангард" (140 млн грн), "Международного инвестиционного банка" (37,5 млн грн) и "Мисто Банка" (18,3 млн грн).

Как сообщалось, Национальный банк 30 октября по итогам тендера по предоставлению кредитов рефинансирования для банков сроком до 90 дней 30 октября удовлетворил заявки 5 банков на сумму 10,35 млрд грн под 6% годовых. 

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля он провел 24 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 28,16 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 6 ноября, по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.

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