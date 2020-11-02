BofA повысил рекомендации по евробондам Украины

Аналитики BofA Securities повысили рекомендации по еврооблигациям Украины до уровня "соответствуют рынку" (Marketweight, MW) с уровня "ниже рынка" (Underweight, UW), на который они опустили эти рекомендации в начале сентября.

Об этом говорится в обзоре BofA.

Согласно документу, это вызвано обнадеживающими сигналами властей о преодолении препятствий на пути к следующему траншу МВФ, в частности, решительными шагами президента Владимира Зеленского в ответ на отмену Конституционным судом ряда норм антикоррупционного законодательства и обсуждением бюджета на 2021 год, сообщает Интерфакс-Украина.

В BofA ожидают поддержки инициатив президента и существенного сокращения прогнозируемого бюджетного дефицита на 2021 год с его текущего целевого показателя в 6% ВВП.

В банке также указали на более привлекательные ставки по украинским бондам после недавнего расширения спреда, в частности, по сравнению с бумагами Египта. Нынешний уровень спреда соответствует тому, что был во время избрания Зеленского весной 2019 года.

В то же время аналитики также вновь отметили риск выхода Украины на рынок еврооблигаций, в связи с возможными задержками МВФ, однако власти отрицают планы на этот счет, предпочитая льготные заимствования.

Согласно обзору, украинские ВВП-варранты имеют потенциал роста при условии, что власти продолжат их выкуп, хотя макроданные по Украине превзошли ожидания, и отскок ВВП (от планки роста в 3%, от которого зависят выплаты по ВВП-варрантам в 2023 году) может быть не таким большим.

В документе также отмечается, что опросы об итогах президентских выборов в США пока выглядят позитивными для будущего украинских госбумаг.

Как сообщалось, с конца сентября 2017 года по конец февраля 2019 года рекомендации BofA Securities по еврооблигациям Украины были на уровне MW, а затем были повышены до уровня Overweight и находились на нем до 18 июня этого года, после чего последовало два ухудшения.