Дочерний банк французского Credit Agricole в Украине увеличил прибыль в 2 раза

Чистая прибыль "Креди Агриколь Банка" (Киев) по итогам января-сентября 2020 года составила 680,27 млн грн, что в два раза меньше этого показателя за аналогичный период 2019 года (1,33 млрд грн).

Об этом свидетельствует отчетность на сайте финучреждения.

Сокращение объема прибыли за девять месяцев текущего года к тому же периоду прошлого года обусловлено в том числе чистым убытком от уменьшения полезности финактивов в размере 347 млн грн, в то время как за аналогичный период прошлого года банк получил чистый доход от восстановления полезности финактивов в размере 123 млн грн.

Чистые комиссионные доходы за девять месяцев составили 517,22 млн грн, что на 20% меньше соответствующего показателя прошлого года (647,8 млн грн)

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за девять месяцев сократился на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года – до 1,7 млрд грн.

Активы банка выросли в 1,4 раза – до 47,8 млрд грн, в то время как кредиты клиентам на 10,8% – до 25,74 млрд грн.

Обязательства выросли в 1,4 раза – до 41,95 млрд грн, депозиты клиентов – в 1,4 раза, до 40,42 млрд грн.

Собственный капитал с начала года увеличился на 13,3% – до 5,84 млрд грн, уставный сохранился на уровне 1,22 млрд грн.

"Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11 место (47,69 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.