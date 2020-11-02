АМПУ заплатит 255 миллионов за аренду судов у фирмы с уголовными делами

Филиал "Дноуглубительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" 27 октября по результатам тендера арендовала у ООО "Собі" два земкаравана за 255,44 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Два земкаравана зафрахтовали для дноуглубления на условиях тайм-чартера на срок до конца 2023 года, но не более чем на 730 дней с момента передачи без учета простоев.

Первый земкараван включает несамоходный земснаряд "Собі-4", буксир "Сухуми", рабочее судно "УКД-225-К", мотозавозню "УКД-253-К" и промерный катер "Волна-490". Аренда стоит 170 тыс. грн в сутки.

Второй земкараван включает несамоходный земснаряд "Собі-2", буксир "БМ-1", рабочее судно "УКД-227-К", мотозавозню "УКД-252-К" и промерный катер Aquastar K-370 UAK-3803-K. Аренда стоит 180 тыс. грн в сутки.

Арендатор будет обеспечивать топливо, а судовладелец - смазочные материалы, пресную воду, продовольствие, заработную плату, проживание экипажа на берегу и замену его в портах, водолазное обследование, снятие шлама и стоков, техническое обслуживание и запчасти.

Цена победного предложения была на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Столичный победитель "Собі" принадлежит Анатолию Шалоплуту и Сергею Надееву, а руководит им Игорь Мень. Надеев ранее был помощником народных депутатов Виталия Хомутынника (тогда "Партия регионов", затем - "Возрождение") и Сергея Соболева (тогда "БЮТ", ныне "Батькивщина"), а Шалоплут - экс-нардепа-самовыдвиженца Василия Горбаля.

Компания "Собі" фигурирует в делах полиции по незаконной добычи песка.

В 2018 году КП "Киевстройреконструкция" заказало ООО "Гарантбуд" дополнительные работы на очистных сооружениях Бортничей на 124,13 млн грн. Перевозки грунта подорожали на треть, что объяснили изменением месторождения по проектному Гартивскому на более отдаленное Копачевское. Специальное разрешение на добычу суглинка и мергельной глины на Копачевском месторождении имеет "Собі". "Гарантбуд" известен как субподрядчик ООО "Строительная компания "Адамант" с орбиты Максима Микитася на реконструкции парка Владимирская горка.

На общественных слушаниях в селе Копачи фирму "Собі" представляла Екатерина Пироская (в девичестве, возможно, Пелых), а заместителем директора числился Александр Фоменко.

Всего с 2008 года фирма получила государственных подрядов по крайней мере на 450,17 млн грн.

Единственным конкурентом было ООО "Позитив-В", которое принадлежит директору Сергею Седову из Винницкой области. В 2018 году оно сдавало технику в аренду "СК "Адамант" для реконструкции трамвайной линии по улице Алма-Атинской в ​​Киеве, тогда как "Гарантбуд" сдавал ему офис.