Глава Инспекции градостроительства пытается заблокировать отстранение от должности через суд

В Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступил иск с требованием приостановить в рамках его обеспечения распоряжение Кабинета министров, которым Юрий Васильченко был отстранен от исполнения полномочий председателя Государственной инспекции градостроительства.

Как сообщает пресс-служба суда, с соответствующим заявлением до подачи иска обратился сам Юрий Васильченко.

"Он считает имеющимися основания для приостановления действия распоряжения Кабинета министров от 22 октября 2020 года, как такого, что нарушает его право на труд и получение заработной платы. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска", – сказано в сообщении.

Сам Васильченко считает, что для его отстранения с должности не было оснований.

"Отстранение незаконное, поскольку в соответствии с действующим законодательством оно возможно с одновременным открытием дисциплинарного производства или при наличии протокола о коррупционном правонарушении. Ничего этого и близко нет. Более того, теперь на меня давят и заставляют написать заявление об увольнении задним числом", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 22 октября отстранил руководство госорганов в области градостроительства после прошедших накануне обысков СБУ.

В частности, было принято решение об отстранении Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова от должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства. Также правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богданом Федоренко.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.