Курс гривни упал до минимума с начала 2018 года (обновлено)

По итогам торгов на межбанке в понедельник Национальный банк установил официальный курс гривни на вторник, 3 ноября, на уровне 28,5827 грн/$, опустив его еще на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим значение официального курса гривни превышало уровень 28,50 грн/$ в январе 2018 года.

Курс евро тем временем снижен на 4 копейки – до 33,2917 грн за евро.

По данным диллеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник ослабился до 28,6175 грн/$ с 28,51 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков. По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,610-28,625 грн/$.

Как сообщалось, на минувшей неделе Национальный банк возобновил активные интервенции по продаже валюты на межбанковском валютном рынке, продав за неделю $147,5 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю упал с 28,2911 грн/$ в понедельник до 28,4507 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.