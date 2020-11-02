Фирма бывшего замглавы ГУД не смогла отменить в судах ограничения на строительство на Подоле

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева и оставил без рассмотрения иск ПАО "Финансово-промышленная группа "Атика" и ООО "Феликсия", которые требовали отменить ряд планировочных ограничений, касающихся охранных зон и границ исторических ареалов, для застройки на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве.

Об этом свидетельствует постановление суда от 24 сентября, передают Наші гроші.

13 апреля ОАСК удовлетворил иск указанных компаний и отменил ряд пунктов градостроительных условий и ограничений, выданных на проектирование офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом.

Это пункты, касающиеся согласования проектной документации c Минкультуры и ее разработке с учетом соответствующих строительных норм по охране исторической среды и требований законов.

Это пункты, которые указывали, что участок застройки находится в пределах Центрального исторического ареала, в археологической и ландшафтной охранных зонах, в пределах архитектурного и археологического заповедников и памятников.

Кроме того, это пункт о необходимости получить заключение Института Археологии НАН Украины о наличии археологического культурного слоя и мер по его сохранению или исследованию.

Апелляционный суд решение ОАСК отменил и оставил иска без рассмотрения ввиду пропуска фирмами сроков обращения в суд.

Суд отметил, что градостроительные условия и ограничения является актом индивидуального действия, который был издан истцам и вступил в силу 12 января 2018 года. Для обращения в административный суд за защитой своих прав, свобод и интересов предприятия должны были подать иск в течение шести месяцев с этой даты. Вместо этого они обратились в суд только в феврале 2020 года, то есть более чем через два года после утверждения ГУО.

Таким образом, апелляционный суд не рассматривал и не оценивал доводы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по существу спора, поскольку рассмотрения дела по существу должно предшествовать решение вопроса о соблюдении лицом сроков обращения в суд.

ПАО "ФПГ "Атика" подало кассационную жалобу на постановление апелляционного суда. 19 октября Верховная Суд открыл производство по ней.

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Напомним, 12 января 2018 года Департамент градостроительства выдал "Атике" и "Феликсии" ГУО для проектирования строительства офисных зданий и бизнес-центра с подземным паркингом на пересечении улиц Верхний Вал, Кожемяцкой и Вознесенского спуска в Киеве с условной высотой от 26,5 до 73,5 м при максимально разрешенных 27 метрах в этом районе.

Строительство запланировано на трех участках общей площадью 0,52 га. Функциональное назначение этой земли – территория общественных зданий и сооружений. Соответственно, жилищное строительство здесь запрещено.

Вместе с тем, "Атика" и "Феликсия" пытались получить согласие Киевсовета на разработку проектов землеустройства по отводу указанных 0,52 га под строительство жилищно-офисного комплекса.

Владельцем 76% акций ПАО "ФПГ "Атика" является ООО" Украинские научно-производственное коммерческое предприятие "Атика", принадлежащее бывшему заместителю руководителя Государственного управления делами Евгению Сарнацкому. Он получил эту должность в июне 2014 года, когда ГУД возглавил Сергей Березенко, который в дальнейшем в 2015-2019 годах был заместителем председателя фракции Блока Петра Порошенко. Уволен Саранцький был после президентских выборов в июне 2019 года.

Учредителем ООО "Феликсия" является кипрская фирма "Сантарио Холдингз Лимитед". Согласно госреестру юрлиц, ее бенефициарным владельцем является Виталий Вайнштейн – бывший помощник нардепа от БПП Александра Грановского.

Заметим, что рядом с указанными 0,52 га строится скандальный жилой комплекс "Подол Град Винтаж".