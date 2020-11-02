АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 109 тысяч

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Укрзализныця" в лице филиала "Центр обеспечения производства" на 108,8 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Оштрафовано АО "Укрзализныця" в лице филиала "ЦОП" АО "Укрзализныця" на общую сумму 108,8 тыс. грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных п. 13 ст. 50 закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде не предоставления информации АМКУ на требование главы комитета - государственного уполномоченного от 13 июня 2019 года №143-26.13/01-7609 и от 15 ноября 2019 года №143-26.13/01-14897 в установленные им сроки", - сказано в сообщении.