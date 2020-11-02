Нацбанк зафиксировал рост переводов от украинских заробитчан

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в сентябре 2020 составили $1,1 млрд, что на 5,6%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($1,04 млрд).

Согласно данным Национального банка, в то же время за первых 9 месяцев 2020 года объем денежных переводов сократился на 2,5% или $220 млн – до $8,48 млрд, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($8,7 млрд), передает FinClub.

НБУ учитывает в своей статистике как официальные, так и неформальные каналы поступления средств. По оценке Нацбанка, в сентябре через неформальные каналы в Украину поступило $42 млн.

При этом за девять месяцев через банки в Украину перевели $3,4 млрд, что на $653 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,74 млрд).

Как сообщалось, по данным Национального банка, объем денежных переводов в Украину в августе 2020 года составил $906 млн, что на 11,09%, или на $113 млн меньше, чем в августе прошлого года ($1,02 млрд).

За восемь месяцев года объем денежных переводов упал на 6,4% – до $7,17 млрд, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году ($7,66 млрд).

По итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе в январе – $991 млн, феврале – $994 млн, в марте – $922 млн.

Во втором квартале объем денежных переводов трудовых мигрантов составил $2,45 млрд, в частности в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $853 млн.

По оценке НБУ, по итогам 2019 трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.