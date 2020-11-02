"Оператор рынка" получил 10 миллионов прибыли

ГП "Оператор рынка" по итогам работы в январе-сентябре 2020 года получило чистый доход в размере 43 млрд грн, а чистая прибыль составила 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба предприятия, показатель EBITDA "Оператора рынка" за указанный период составляет 22,5 млн грн.

Компания отмечает, что по итогам первых трех кварталов 2020 года уплатила 109 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты разных уровней.

Как сообщалось, распоряжением правительства от 21 октября и.о. директора ГП "Оператор рынка" назначен бывший первый заместитель генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" Роман Сутченко, в тот же день уволен с должности директор ГП Владимир Евдокимов.

До этого Сутченко подавал декларацию претендента на должность заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сутченко является владельцем 40% акций в ООО "Власный склад". По информации реестра Ring.org, обновленной 21 октября, уставный капитал общества, занимающегося предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости, составляет 300 тыс. грн.

Согласно поданной декларации, доходы Сутченко в 2019 году по основному месту работы в "Энергоатом-Трейдинге" составили 1,09 млн грн, его жены Оксаны Нерсесовой в ООО "ДТЭК" Рината Ахметова – 2,9 млн грн.