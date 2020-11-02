СБУ закупила новые внедорожники Hyundai на 23 миллиона

Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины 22 октября по результатам тендера заказал ООО "Автоберег" легковые автомобили специализированного назначения на общую сумму 22,65 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит 32 кроссовера Hyundai Tucson, 2.0 6A/T, 2WD Dynamic 2020 года выпуска серого цвета по 708 тыс. грн за штуку.

Автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, круиз-контроль, дистанционный чип-ключ, подушки безопасности, систему кондициюнування и обогрева, а из дополнительного оборудования – резиновые коврики, металлическую защиту двигателя, защитную сетку в бампере, сигнально-громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт и выносной специальный световой сигнал (маячок) синего цвета с магнитным держателем 12V.

Сейчас эту комплектацию без дополнительного оборудования продают в салонах по 721,6 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Дар-Авто", которое предложила сумму дороже всего на 2,4 тыс. грн. При этом фирмы не торговались во время аукциона.

"Автоберег" с уставным капиталом 1 тыс. грн Алексея Кондрачука является дилером импортера автомобилей этой марки в Украине – ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Ранее победитель указывал в госреестре номер телефона +38 (067) 9150570. Этот номер также использовало ООО "Украинский автомобильный холдинг", которое ранее принадлежало Петру Порошенко.

"Дар-Авто" принадлежит ООО "АТП-Интер", бенефициаром которого является Оксана Белая. Ранее основателем "Дар-Авто" было ООО "Автоэкспо", принадлежащее ООО "Торговый дом "Камаз" Валентина Затхея с семьей. Соучредителем ООО "Автоэкспо" был Сергей Белый. Белый когда-то руководил корпорацией "Богдан" Гладковского, совладельцем которой ранее был Петр Порошенко. Сейчас Сергей Белый является одним из учредителей ООО "Автомобильная группа "Богдан" из группы "Богдан".