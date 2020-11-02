СБУ закупила новые внедорожники Hyundai на 23 миллиона
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит 32 кроссовера Hyundai Tucson, 2.0 6A/T, 2WD Dynamic 2020 года выпуска серого цвета по 708 тыс. грн за штуку.
Автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, круиз-контроль, дистанционный чип-ключ, подушки безопасности, систему кондициюнування и обогрева, а из дополнительного оборудования – резиновые коврики, металлическую защиту двигателя, защитную сетку в бампере, сигнально-громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт и выносной специальный световой сигнал (маячок) синего цвета с магнитным держателем 12V.
Сейчас эту комплектацию без дополнительного оборудования продают в салонах по 721,6 тыс. грн.
На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Дар-Авто", которое предложила сумму дороже всего на 2,4 тыс. грн. При этом фирмы не торговались во время аукциона.
"Автоберег" с уставным капиталом 1 тыс. грн Алексея Кондрачука является дилером импортера автомобилей этой марки в Украине – ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Ранее победитель указывал в госреестре номер телефона +38 (067) 9150570. Этот номер также использовало ООО "Украинский автомобильный холдинг", которое ранее принадлежало Петру Порошенко.
"Дар-Авто" принадлежит ООО "АТП-Интер", бенефициаром которого является Оксана Белая. Ранее основателем "Дар-Авто" было ООО "Автоэкспо", принадлежащее ООО "Торговый дом "Камаз" Валентина Затхея с семьей. Соучредителем ООО "Автоэкспо" был Сергей Белый. Белый когда-то руководил корпорацией "Богдан" Гладковского, совладельцем которой ранее был Петр Порошенко. Сейчас Сергей Белый является одним из учредителей ООО "Автомобильная группа "Богдан" из группы "Богдан".