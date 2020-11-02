Владельца бренда мороженого Baskin Robins покупают за $8,8 миллиарда

Холдинговая компания Inspire Brands Inc. покупает Dunkin' Brands Group Inc., которой принадлежат бренды пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins, за $8,8 млрд.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, сделку будет полностью оплачена денежными средствами, ее планируется закрыть до конца текущего года, передает Интерфакс-Украина.

Inspire Brands предложила $106,5 за акцию Dunkin', что соответствует премии в размере 20% к цене бумаг на закрытие торгов 23 октября, то есть до появления в СМИ слухов о возможной сделке. Рыночная стоимость компании с начала текущего года выросла на 32%.

Inspire Brands была создана в феврале 2018 года и сейчас является владельцем и франчайзером сетей ресторанов Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John's и Rusty Taco.

Компания заявила, что после покупки Dunkin' ее сеть ресторанов станет второй по объему продаж в США после McDonald's.

В настоящее время она управляет свыше 11 тыс. ресторанов в 14 странах с годовой выручкой в размере $14,6 млрд.

Покупка Dunkin' станет одной из крупнейших сделок в сфере ресторанного бизнеса за последние годы.

По данным Dealogic, объявленная сделка станет вторым по величине приобретением сети ресторанов в Северной Америке минимум за десять лет после того, как в 2014 году Restaurant Brands International Inc. купила Tim Hortons за $13,3 млрд.

Dunkin' стала публичной компанией в 2011 году при прежних владельцах – Bain Capital, Carlyle Group и Thomas H Lee Partners.

Компании принадлежит более 13 тыс. франшиз Dunkin' Donuts и около 8 тыс. точек Baskin-Robbins. По данным СМИ, Dunkin' после сделки с Inspire Brands проведет делистинг и станет непубличной компанией.