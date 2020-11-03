Цены на нефть находятся ниже $39 за баррель

Мировые цены на нефть слабо опускаются во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и предложения, ожидая новости из США по выборам президента, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 38,91 доллара, сообщает Прайм.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,03% — до 36,8 доллара за баррель. Минутами ранее котировки показывали разнонаправленную динамику.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг баланса спроса и предложения на рынке. С одной стороны, риски пандемии угрожают перспективам восстановления экономики, что может негативно повлиять на спрос. С другой, рынки продолжают строить прогнозы по добыче нефти.

Во многих странах мира продолжают фиксировать близкое к рекордным число новых случаев заражения за сутки, при этом власти стран Европы начинают постепенно ужесточать ограничительные меры для предотвращения распространения заболевания. Так, такие меры уже были приняты или введены в действие в Великобритании, Австрии, Италии, Германии.

Ожидания по добыче также отражаются на настроениях трейдеров. Ливия продолжает наращивать производство нефти, при этом влияют на настроения и новости по сделке ОПЕК+. Ранее СМИ сообщали о возможных обсуждениях отсрочки смягчения условий соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ до конца первого квартала.

Вместе с этим трейдеры сдерживаются от активной торговли в свете неопределенности вокруг предстоящих выборов президента в США. Соперники на выборах — действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Согласно данным национальных опросов, лидер по симпатиям американцев сейчас Байден, однако ситуация в некоторых штатах остается неопределенной.