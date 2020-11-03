Турция готовится к бурению на газовом месторождении в Черном море

Турецкое исследовательское судно "Фатих", снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины "Тюркали-1" в Черном море, сообщает во вторник в твиттере Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

По данным ведомства, судно продолжит работы на этом перспективном участке газового месторождения "Сакарья", сообщает Интерфакс-Украина.

"Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур будет работать на "Тюркали-1", - говорится в сообщении Минэнерго.

С 19 сентября судно "Фатих" находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения с резервом в 405 млрд кубометров.

Поставка газа с черноморских месторождений газораспределительную сеть Турции намечена на 2023 год.