Украинский телеком-рынок потеряет до 1 миллиарда доходов от роуминга, - Vodafone

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" ожидает, что вследствие недополученных доходов от роуминга украинский телеком-рынок в 2020 году потеряет из-за COVID-19 около 1 млрд грн.

Об этом Интерфакс-Украина заявила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

"По нашим прогнозам, только вследствие недополученных доходов от роуминга украинский телеком-рынок потеряет из-за COVID-19 до 1 млрд грн в 2020 году. В то же время, в этом году рост всего телеком-рынка будет определяться двузначной цифрой. Это связано с огромными инвестициями, которые в том числе "Vodafone Украина" вложила в экономику страны", - сказала Устинова.

Она также сообщила, что в третьем квартале доходы компании от data-сервисов в общей структуре выручки в результате значительного расширения географии предоставления услуг превысили 60%.

"Мы прогнозируем, что телеком-бизнес будет и впредь получать большую часть доходов от продажи data-услуг (для сравнения, ранее было 50%)", - отмечает Устинова.

Она также прогнозирует, что, несмотря на существенные потери доходов от роуминга, "Vodafone Украина" все равно покажет неплохую динамику роста год к году.

"Это связано как с большей доступностью с услуг и расширением покрытия, так и с тем, что многие люди стали активно использовать мобильные технологии для обучения, работы, шопинга, досуга и развлечений", - отметила руководитель второго по величине мобильного оператора Украины.

Абонентскую базу оператор также планирует удерживать на существующем уровне. Не изменились и инвестиционные планы компании: все запланированные инвестиции "Vodafone Украина", по словам Устиновой, будут реализованы в полном объеме.