"Приватбанк" начал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay

Государственный "ПриватБанк" первым в Украине открывает выпуск платежных карт китайской системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay "Универсальная" уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка . В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

"Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках партнерах крупнейшем мировой платежной системы", - отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 179 странах мира. Карты UnionPay эмитируется в более чем 61 странах. UnionPay International.

На сегодняшний день на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.