Судья Конституционного суда Филюк 5 лет не декларировал бизнес жены

Судья Конституционного суда Украины Петр Филюк пять лет подряд не указывал в декларации бизнес жены, а также о 20 тысяч долларов кэшем и 644 тыс грн на счету.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Филюк с 2015 по 2019 годы, будучи на посту председателя Апелляционного суда Волынской области, не указывал в своих декларациях ЧП "Акрополь", принадлежащей его жене Елене Филюк. Во всех декларациях судья отмечал жену, ее недвижимость, ее авто, ее зарплату – однако не отмечал корпоративные права.

Два года назад Филюк заявлял, что с женой не разведен официально, но не проживает одной семьей якобы уже более 10 лет. Вместе с тем не знать, что у нее есть бизнес, судья вряд ли мог – ведь этому бизнесу уже более 20 лет.

ЧП "Акрополь" зарегистрировано в 1997 году, уже в 1998 фирма выкупила в Луцке помещение на 770 кв. м. В помещении расположен гастроном. С прошлого года права на помещение разделили пополам между "Акрополем" и сыном судьи Петром Филюком.

Интересно, что согласно данным финансовой отчетности "Акрополя" на YouControl – фирма стабильно убыточная, а единственный якобы доход от нее, согласно декларациям самого судьи, Елена Филюк получает в виде небольшой зарплаты (она в этой фирме не только владелец, но и директор).

Позже, после принятия присяги судьи КСУ, Филюк подал уточненную декларацию – судья "вспомнил", что у жены есть фирма. Кроме того, он "вспомнил", что у него самого лежит 21,5 долл наличными и 644 тыс грн на банковских счетах.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.