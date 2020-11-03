Чистая продажа валюты населением сократилась в октябре в 2,5 раза (обновлено)

Объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на $53,5 млн, тогда как в сентябре чистая продажа валюты населением составляла $135,5 млн, в августе – $151,2 млн.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в октябре по сравнению с сентябрем текущего года украинцы сократили продажу валюты на 8,5% – до $1,36 млрд в эквиваленте, а также снизили покупку на 3,2% – до $1,3 млрд в эквиваленте.

В целом по итогам 10 месяцев 2020 года объем продажи ($13,01 млрд) наличной валюты превысил объем покупки на $1,31 млрд.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в сентябре 2020 года выросла до $1,48 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,35 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила $135,5 млн, по сравнению с $151,2 млн месяцем ранее.