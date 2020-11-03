Прибыль Оператора ГТС превысила 20 миллиардов
Согласно данным финансовой отчетности на сайте компании, чистый доход Оператора ГТС за январь-сентябрь составил 44,83 млрд грн, валовая прибыль – 24,849 млрд грн.
Как уточнили в пресс-службе компании, 77% дохода или 34,5 млрд грн получены за предоставленные услуги по транзиту газа в страны ЕС и Молдову и за движение газа на межгосударственных точках соединения, доход от услуг по внутренней транспортировке составил 10,3 млрд грн (23%).
При этом транзитные услуги принесли Оператору ГТС 32,4 млрд грн, а импорт и реэкспорт – 2,1 млрд грн. В т.ч. компания получила 490 млн грн от предоставления услуги shorthaul, которая позволяет клиентам заказывать транспортировки газа между странами Европы через Украину с возможностью хранения газа в украинских хранилищах по льготной цене.
В то же время операционные расходы компании в январе-сентябре составили 20 млрд грн, из которых половина пришлась на закупка газа для производственно-технологических нужд и балансировки.
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"Негативное влияние на финансовые результаты ОГТСУ оказали долги участников рынка за образованные негативные небалансы в газотранспортной системе, которые составляют более 1 млрд грн. С учетом динамики накопления задолженности за предыдущие периоды, существует значительный риск роста этой суммы в четвертом квартале 2020 года в связи с началом отопительного сезона", – отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за девять месяцев 2020 года составили 9,7 млрд грн, ожидаемые отчисления по итогам года – свыше 12 млрд грн.
"В 2020 году мы сосредоточили усилия на интеграции украинского и европейского газовых рынков и внедрении новых продуктов и услуг для клиентов. Это позволило повысить объем заказов на транспортировку газа из стран Европы на 28%. Мы и в дальнейшем продолжим работать над расширением возможностей для украинской ГТС, чтобы построить восточно-европейских газовый хаб именно в Украине. Также своим ключевым заданием мы видим обеспечения стабильности и финансовой эффективности использования украинской ГТС, а значит и обеспечение выплат своему акционеру – государству", – прокомментировал директор Оператора ГТС Сергей Макогон.
Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в январе-июне 2020 года получил чистую прибыль в размере 13,1 млрд грн.
В целом по итогам года план доходов "Оператора ГТС" установлен на уровне 61,6 млрд грн.
ООО "Оператор ГТС Украины" обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.