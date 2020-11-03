"Укргазбанк" возглавил соратник нового главы НБУ

Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" на своем заседании 2 ноября принял решение назначить главой правления банка Андрея Кравца.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, решение было принято единогласно.

"Наблюдательный совет убежден, что назначение А. Кравца позволит обеспечить непрерывное продолжение успешной деятельности банка и будет способствовать дальнейшей консолидации позиций "Укргазбанка", как одного из лидеров украинского банковского сектора", – сказано в сообщении.

Согласно официальной биографии, с 17 июля 2020 года Андрей Кравец был исполняющим обязанности председателя правления "Укргазбанка" после того, как его глава Кирилл Шевченко был назначен главой Национального банка Украины (НБУ).

До этого Кравец с апреля 2015 года был первым заместителем Шевченко в "Укргазбанке".

Период с конца 2013 года по апрель 2015 года не отражен в биографии, до этого с апреля 2011 года Кравец работал заместителем главы дочернего банка российского "ВТБ" в Украине – ПАО "ВТБ БАНК".

С марта 2009 года по февраль 2011 года, а также с октября 2006 года по декабрь 2007 года занимал должность заместителя министра финансов.

В 2003 – 2006 годах работал в Нацбанке, возглавлял департамент внешнеэкономического сотрудничества.

Как сообщалось, в июле Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".