Объем выданных льготных кредитов превысил 12 миллиардов, – Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства на минувшей неделе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 267 новых кредитных соглашений на 600 млн грн, тогда как в целом с момента старта программы в феврале текущего года они выдали 5,1 тыс. займов на 12,17 млрд грн

Как уточняет пресс-служба Министерства финансов, на прошлой неделе 57% "доступных кредитов" (или 342 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 16,5% (97 млн грн) – на инвестиционные кредиты, еще 26,5% (или 159 млн грн) – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Указывается, что в целом от старта программы уполномоченные банки выдали 72,3% (8,8 млрд грн) на рефинансирование, 19,4% (2,36 млрд грн) – на капитальные инвестиции и 8,3% (1,01 млрд грн) – антикризисные кредиты.

Напомним, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 19 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус", "Креди Агриколь Банк", а также "ОТП Банк", "Кредитвест Банк" и "Агропросперис Банк".