Убыток "Укрэксимбанка" по итогам года может достичь 7 миллиардов, – глава правления

Убыток государственного "Укрэксимбанка" по итогам 2020 года может составить около 5-7 млрд грн, но в 2021 году планирует выйти на прибыльную работу.

Об этом сообщил председатель правления банка Евгений Мецгер в интервью изданию НВ, передает Интерфакс-Украина.

"Прогнозный финансовый результат банка (в 2020 году), как это ни прискорбно звучит, будет выражаться где-то в "минус" 5-7 млн грн. В следующем же году уверены в положительных цифрах", – сказал Мецгер.

Мецгер назвал девять крупнейших проблемных заемщиков "Укрэксимбанка", с которыми банк ведет работу, в том числе это ЧАО "Завод полупроводников" (11,2 млрд грн), ЧАО "АзовЭлектроСталь" (7 млрд грн), ЧАО "Креатив" (4,6 млрд грн), ООО "ЭСУ" (3,3 млрд грн), ООО "ВЕСТА" (3,2 млрд грн), ООО "КоронАгро" (3,1 млрд грн), группа Райз (2,8 млрд грн), ООО "Фактор-Эксим" (2,6 млрд грн) и ООО "Амстор" (2 млрд грн).

Как сообщалось, чистый убыток "Укрэксимбанка" по итогам января-сентября 2020 года составил 2,25 млрд грн (за три квартала 2019 года – прибыль 2,27 млрд грн).

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.