Немецкие инвесторы называют суды главной проблемой в Украине, – посол Германии

Немецкие инвесторы считают, что главной проблемой в Украине является не коррупция, а работа судебной ветви власти.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Что необходимо немецким инвесторам, так это действительно одинаковые правила для всех. То, что всегда пугает наших инвесторов – плохие примеры, когда даже большие немецкие компании в Украине находятся под давлением правоохранительных органов, СБУ. Для нас не понятна причина этого. Компании просто хотят спокойно работать в Украине, дать рабочие места и заработать прибыль. Это тесно связано с судебной реформой. Наши инвесторы говорят мне, что коррупция – это уже не такая большая проблема", – сказала посол.

Дипломат отметила, что привлечь немецкий малый и средний бизнес в Украину возможно, если предоставить ему хорошие примеры того, что он может в Украину инвестировать и быть спокойным.

"Когда я раньше работала в Украине, всегда был вопрос возврата НДС, сейчас его нет. Сейчас проблемой является возможность того, что конкуренты идут в суд по совсем непонятным причинам, и для крупных немецких компаний это еще возможно, потому что у них есть юристы, деньги и время. Очень часто они выигрывают суд, но это длится долго. Немецкая экономика – это средний и малый бизнес, и чтобы их привлечь в Украину, надо им дать хорошие примеры того, что они могут в Украину инвестировать и быть спокойными",–- пояснила Фельдгузен.

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В то же время посол отметила, что недавно одна немецкая фармацевтическая компания купила завод "Биофарма" в Белой Церкви Киевской области.

"Другой пример – это компания "Костал", которая производит части для машин. Они уже работают в Переяславе, а сейчас открывают завод под Борисполе. В этом случае вопрос был в присоединении завода к инфраструктуре. Совсем не понятно, почему это было так сложно. Они это решили с помощью украинского правительства. Там будет новый завод и много новых рабочих мест", – рассказала посол.

Фельдгузен подчеркнула, что желание инвестировать в Украину у немецкого бизнеса есть, не хватает только еще больше хороших примеров.