Рада одобрила закон для разблокирования польского кредита на 100 миллионов евро

Верховная Рада приняла за основу законопроект для разблокирования польского кредита на 100 млн евро для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №3039а в первом чтении проголосовал 291 народный депутат.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано разблокирование использования кредита на условиях связанной помощи, предоставляемого в соответствии с межправительственным договором между Украиной и Польшей от 9 сентября 2015 года, а также внесение изменений в Налоговый кодекс в связи с созданием долгового агентства Украины.

В частности, законопроектом предложено установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость для операции по поставке товаров или услуг на территории Украины, которые осуществляются по контрактам, заключенными во исполнение кредитного договора для развития и обустройства подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог западного региона.

Кроме того, проектом закона предложено внести изменения в Налоговый кодекс с целью учета изменений, внесенных в Бюджетный кодекс с целью создания Долгового агентства.

Как сообщалось, ожидается, что в рамках кредитного договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба – 7 млн ​​евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).

Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.