Кабмин выделил 1 миллиард на закупку экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, – Степанов

Кабинет министров дополнительно выделил почти 1,3 млрд грн на увеличение количества тестов на COVID-19, что позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. В том числе 1 млрд грн выделено на закупку новых экспресс-тестов на антиген.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе доклада в Верховной Раде, передает пресс-служба Минздрава.

"Уже есть решение Кабинета министров о выделении дополнительно 1,26 млрд грн именно на процесс тестирования. В частности, 1 млрд грн будет передан на закупку тестов на выявление антигена к SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц. Почти 213 млн грн будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях, с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах", – рассказал Степанов.

Министр отметил, что сейчас проводится около 47 тыс. тестов в сутки.

По словам Степанова, сейчас уже закуплены мощные приборы для проведения ПЦР-диагностики, станции для автоматической экстракции РНК коронавируса. Кроме этого, завершены испытания и начато внедрение украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-CoV-2.

Как сообщалось, ранее Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения намерено закупить экспресс-тесты на антиген для тестирования без лабораторных условий на сумму 1,5 млрд грн.