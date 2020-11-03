Расходы на культуру в проекте госбюджета увеличены на 60%, – Минфин

Министерству финансов удалось должным образом сбалансировать расходы на культуру. Их общий объем в проекте госбюджета на следующий год - 7,52 млрд грн (0,5% ВВП), что на 2,77 млрд грн (58,3%) больше, чем в этом году.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

"Уверен, даже в самые трудные времена государство обязано стимулировать творческих и креативных художников. Иначе, когда преодолеем пандемию, рискуем увидеть вокруг себя выжженное духовное поле. Именно поэтому заложили на финансирование национальной киноиндустрии 671,1 млн грн. Планируем поддержать 191 украинский фильм", – отметил Ермоличев.

По его словам, прорабатывая проект бюджета на 2021 год, команда Минфина придерживается справедливого и социально оправданного распределения расходов.

"Также предусмотрели финансирование грантов Украинского культурного фонда (697,4 млн грн). По информации Министерства культуры и информационной политики Украины, этих средств хватит на развитие 418 проектов. Среди них – 157 инновационных проектов, 124 – международных, 62 – по сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния. А еще планируем дать деньги на старт 75 художественных проектов, которые впервые получат государственную поддержку", – отметил заместитель министра финансов.

Кроме того, Ермоличев сообщил, что также запланировано финансирование книгоиздания (151,7 млн грн).

"В поддержку национальных театров и художественных коллективов в следующем году предусмотрели 2,54 млн грн. Это позволит зрителям посмотреть около 7,5 тыс. выступлений, а также 28 новых постановлений. Предлагаем профинансировать 13 музеев, 6 библиотек, 4 культурно-просветительских центров. Заложили на это около 1 млрд грн", – добавил заместитель министра финансов.

Как сообщалось, ожидается, что Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год в четверг, 5 ноября.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.