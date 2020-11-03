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Криклий анонсировал возможность навигации на Днепре круглый год

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Криклий анонсировал возможность навигации на Днепре круглый год
Министерство инфраструктуры продолжает ремонт судоходных шлюзов на Днепре за счет средств от Евросоюза на сумму 232,2 млн грн, полученных в начале августа, и планирует обеспечить навигацию на реке в течении всего года, если будут позволять погодные условия.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"После того, как в марте этого года в связи с COVID-19 были приняты новые изменения в госбюджет, к сожалению, капитальные расходы в размере 77,3 млн грн на программу по обеспечению эксплуатационно-безопасного состояния шлюзов на Днепре были сняты. Но мы нашли выход из этой ситуации и при финансовой поддержке наших европейских партнеров продолжаем выполнять эти работы. В наших планах – осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия", – рассказал министр.

Криклий также подчеркнул важность принятия закона "О внутреннем водном транспорте", который позволил бы решить проблемные вопросы, связанные с модернизацией судоходных шлюзов на Днепре и ее финансированием.

"Для удержания шлюзов в надлежащем состоянии законопроектом предусматривается создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений", – пояснил Криклий.

Как сообщалось, в прошлом году Украина закрыла на зиму навигацию на судоходных реках в декабре.

В текущем году навигация по реке Днепр начала постепенно открываться с 6 марта на гидротехнических сооружениях нижнего каскада. При этом навигация на Каневском шлюзе началсь уже летом.

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