Украинские авиакомпании уволили 30% персонала, – Криклий

Украинские авиакомпании за время коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.

Об этом в интервью Укринформу рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, украинским авиаперевозчикам пришлось сократить и обслуживающий персонал, и летный состав, стюардесс и пилотов.

"Считаю, это самые крупные их потери - людей готовили, в них вкладывали. Сейчас они, наверное, и не смогут устроиться за границей - пока дефицит предложений. И надеюсь, восстановление мировой авиации не за горами, а мы будем своевременно реагировать на это. А пока и идею создания национального перевозчика далеко не прячем. Именно в такие времена становится понятно, что трудно зависеть от кого-то извне, собственные "крылья" - это стратегия безопасности", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас в Мининфраструктуры нет ресурсов для того, чтобы помочь отечественным авиакомпаниям преодолеть последствия пандемии.

"Мне жаль, всем бы помог, но пока проблемы компаний - на плечах их владельцев. Не теряйте надежды найти инструмент поддержки, чтобы пережить этот турбулентный период пандемии, продержаться до следующего летнего сезона", - добавил Криклий.

Как сообщалось, в июле 2020 году в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что убытки в результате приостановления авиасообщение во время карантина составляли $60 млн, а компания уволит 900 сотрудников.

В августе авиакомпания SkyUp Airlines сообщила, что получила около $30 млн убытков вследствие прекращения авиасообщения в рамках карантинных ограничений.

Карантин в Украине с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 была введена 12 марта 2020 года.

Была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 17 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

5 июня в Украине возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня - международное.