Количество операций с платежными картами подскочило с начала года на 18%, – НБУ

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за девять месяцев 2020 года выросло на 18% и составило 4,31 млрд шт, а их сумма – на 8,7%, до 2807,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), этот тренд связан прежде всего с ростом суммы и количества именно безналичных операций.

Так, сумма безналичных операций за указанный период составила 1550,1 млрд грн или 55,2% от суммы всех операций с карточками, тогда как по итогам девяти месяцев 2019 года этот показатель составлял 49,7%.

По количеству безналичных операций показатель еще выше – 86 из 100 операций с платежными картами осуществлялись по безналичному расчету в течение девяти месяцев этого года.

В то же время количество операций по получению наличных с платежных карт уменьшилось на 11,3%, а сумма – на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

НБУ отмечает, что в этом году заметно изменилось распределение безналичных операций с платежными картами по сумме.

"Анализ по их видам свидетельствует, что в январе-сентябре 2020 года выросла доля операций в интернете – почти 30% по сумме всех безналичных операций, совершенных с платежными карточками. За 9 месяцев 2019 года этот показатель составлял 27%. По-прежнему, по сумме доминировали переводы с карты на карту – 42,4% (средний чек одной такой операции составлял 1438 грн) по количеству – расчеты в торговых сетях (50,2%)", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, общее количество эмитированных платежных карт в Украине по состоянию на 1 октября 2020 года составило 73,4 млн штук, увеличившись с начала года на 7,4%.

Количество платежных карт, которые использовались для расходных операций (безналичные и получения наличных), с начала года выросло на 5,7% – до 38,4 млн штук (52,4% всех платежных карточек). Почти 40% платежных карт (14,9 млн шт.), с применением которых были осуществлены расходные операции в сентябре 2020 года, – бесконтактные и токенизованные карты.

Так, в сентябре 2020 года для осуществления операций были использованы 11,5 млн бесконтактных карточек, что на 51% больше, если сравнить с январем 2020 года.

Количество токенизованих карточек, которыми украинцы пользовались для осуществления операций в сентябре, составляло почти 3,4 млн шт., что на 50% больше, если сравнивать с январем 2020 года.

В итоге более половины от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (54% по обоим показателям) за девять месяцев 2020 происходило бесконтактно, тогда как год назад – только треть, отмечает НБУ.

По данным Нацбанка, количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карточки, за этот период выросло на треть (на 31,7%) – до почти 316,4 тыс. Кроме того, количество торговых POS-терминалов с начала года выросло на 7,9% (до 360,4 тыс.). В то же время более 85% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

Крупнейшие банки-эквайры – АО КБ "Приватбанк", АО "Ощадбанк" и АО "Райффайзен Банк Аваль". Крупнейшие банки – эмитенты платежных карточек – "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Универсал Банк".