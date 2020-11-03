Бюджетный комитет предложил увеличить отчисления НБУ в бюджет в полтора раза

Парламентский бюджетный комитет предлагает увеличить сумму отчислений от Национального банка Украины, заложенную в проект государственного бюджета на 2021 год, до 45 млрд грн с 33 млрд грн, в то же время Нацбанк прогнозирует отчисления на уровне 22,6 млрд грн.

Об этом говорится в решении бюджетного комитета по итогам рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, передает Интерфакс-Украина.

"За последние шесть лет были значительные объемы перечислений средств НБУ в госбюджет. Целесообразно рассмотреть возможность увеличения в законопроекте соответствующих поступлений, исходя из финансового положения и результатов деятельности НБУ за январь-сентябрь 2020 года", – сказано в решении.

Комитет подчеркнул, что, согласно информации на сайте НБУ, за шесть месяцев 2020 года консолидированная прибыль Нацбанка составила 80 млрд грн против 6,4 млрд грн прибыли за аналогичный период 2019 года.

При этом комитет напомнил, что по итогам работы в минувшем году регулятор перечислил в госбюджет 42,72 млрд грн.