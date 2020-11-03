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Покровский ГОК Коломойского заплатит всего 128 тысяч за новый участок для добычи руды

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Покровский ГОК Коломойского заплатит всего 128 тысяч за новый участок для добычи руды
ЧАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК) Игоря Коломойского и партнеров выиграл электронный аукцион по продаже специального разрешения на разработку Грушевского участка марганцевой руды, предложив 128 тыс. грн.

Согласно данным на сайте аукциона, за пятилетнее право геологического исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись еще 4 компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности ООО "Отделение экологии и геологии Академии горных наук Украины" в ходе аукциона предложило 111,5 тыс. грн, ЧП "Фирма "Агропромсервис" – 120 тыс. грн, ООО "Максипром групп" – 121 тыс. грн, а также еще одно подконтрольное Коломойскому предприятие – ЧАО "Марганецкий ГОК" (МГОК) с предложением 122 тыс. грн. При этом известно, что ООО "Максипром групп" сотрудничает с МГОКом.

Начальная цена продажи лота составляла 51,18 тыс. грн без НДС.

Грушевский участок марганцевых руд находится между с.Грушевка (до 2016 года – Ленинское) – южнее участка и с. Гранитное – к северу от участка, в Апостоловском районе Днепропетровской области.

Покровский ГОК – крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, который ведет ее добычу открытым способом.

Как писал БизнесЦензор, Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.

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По данным предприятия на конец третьего квартала 2019 года, в собственности четырех кипрских компаний – Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (все – Кипр) – находится по 24,3024% акций ЧАО.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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