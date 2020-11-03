Нацбанк заметил риск завышения доходов в проекте госбюджета на 65 миллиардов

Национальный банк Украины предупредил о риске недофинансирования доходов государственного бюджета на 2021 год на уровне 65 млрд грн из-за завышенных макроэкономических прогнозов.

Об этом говорится в решении Бюджетного комитета Рады по итогам рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, передает Интерфакс-Украина.

"НБУ отмечает, что заложенные в основу проекта госбюджета на 2021 год отдельные макропоказатели являются слишком оптимистичными и завышенными, поэтому их использование может привести к нереалистичным прогнозам бюджетных показателей. НБУ считает, что из-за завышенных макропоказателей на 2021 год существуют риски недополучения доходов в объеме 65 млрд грн", – сказано в решении.

По мнению Нацбанка, основные риски недовыполнения доходной части бюджета возникают из-за высокого показателя номинального ВВП (4,505 трлн грн) и слабого обменного курса гривни (среднегодовой – 29,1 грн/$1), заложенных в проект госбюджета на 2021 год.

"Учитывая это, НБУ считает целесообразным пересмотреть доходную и расходную части госбюджета с учетом более консервативного макроэкономического прогноза", – отмечается в документе.

Бюджетный комитет также уточнил, что, по оценкам Нацбанка, предусмотренный в законопроекте размер дефицита госдолга на уровне 6% ВВП является сложным для финансирования и создает риски разбалансирования экономики, поскольку фискальная политика должна оставаться контрциклической.

Нацбанк также отметил, что финансирование дефицита госбюджета путем запланированных выпусков облигаций внутреннего госдолга (549,1 млрд грн) возможно за счет роста их доходности. При этом, в связи с тем, что ОВГЗ является безрисковым активом для банков и их доходность формирует нижнюю границу для кредитных ставок банков, по мнению НБУ, существует риск существенного роста последних, отмечается в документе.

По оценкам Нацбанка, впоследствии это может спровоцировать риски невозможности активизации кредитования вследствие роста процентных ставок экономики и фокусирования банков на операциях по покупке ОВГЗ, говорится в решении.

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Как сообщалось, ожидается, что Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год в четверг, 5 ноября.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.