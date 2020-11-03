Бюджетный комитет предложил выделить 4,5 миллиарда на строительство аэропортов

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины предлагает предусмотреть выделение 3 млрд грн Министерству инфраструктуры на развитие аэропортовой инфраструктуры в стране.

Средства предлагается выделить из общего фонда госбюджета по новой бюджетной программе "Финобеспечение мер по развитию аэропортовой инфраструктуры", сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, в рамках общего фонда госбюджета предлагается предусмотреть расходы развития по программе "Проектирование и строительство международного аэропорта "Днепропетровск" в размере 1,5 млрд грн. Ответственным исполнителем этой бюджетной программы является Госагентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект").