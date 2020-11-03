Антикоррупционный суд начал закрывать дела против чиновников из-за решения КСУ

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

"Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным следствия, Брыль владеет элитным автопарком, недвижимостью и обеспечивает роскошный образ жизни для своей семьи, включая отдых на лучших европейских курортах.

В то же время согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в ГДР в начале 90-х.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

На момент принятия КСУ указанного решения на рассмотрении в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.