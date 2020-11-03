Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 7,5% годовых

Министерство финансов на состоявшемся 3 ноября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,96 млрд грн, повысив ставки доходности по самым коротким трехмесячным облигациям.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Почти вся сумма была привлечена именно от размещения трехмесячных ОВГЗ – 1,95 млрд грн. Для этого Минфин был вынужден повысить ставку по этим бумагам на 20 базисных пунктов – до 7,5% годовых.

В то же время Минфин отказался повышать ставки по 1-летним и 3-летним ОВГЗ, отклонив большинство поступивших заявок.

В итоге размещение гривневых 3-летних бумаг принесло всего 3 млн грн, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась неизменной – 10,95%. По однолетними ОВГЗ аукцион не состоялся, так как покупателей на эти бумаги с доходностью ниже 10,75% годовых не нашлось.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе 27 октября спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упал в 18 раз, что позволило Минфину привлечь всего 395,56 млн грн от размещения облигаций сроком обращения один год. Для этого Минфин вынужден был повысить ставку по ним до на 8 процентных пунктов – до 10,3% годовых, тогда как ряд участников аукциона предлагали ставки еще выше.