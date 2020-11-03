Минфин повысил ставку по самым коротким облигациям до 7,5% годовых
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
Почти вся сумма была привлечена именно от размещения трехмесячных ОВГЗ – 1,95 млрд грн. Для этого Минфин был вынужден повысить ставку по этим бумагам на 20 базисных пунктов – до 7,5% годовых.
В то же время Минфин отказался повышать ставки по 1-летним и 3-летним ОВГЗ, отклонив большинство поступивших заявок.
В итоге размещение гривневых 3-летних бумаг принесло всего 3 млн грн, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась неизменной – 10,95%. По однолетними ОВГЗ аукцион не состоялся, так как покупателей на эти бумаги с доходностью ниже 10,75% годовых не нашлось.
Как сообщалось, на предыдущем аукционе 27 октября спрос на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упал в 18 раз, что позволило Минфину привлечь всего 395,56 млн грн от размещения облигаций сроком обращения один год. Для этого Минфин вынужден был повысить ставку по ним до на 8 процентных пунктов – до 10,3% годовых, тогда как ряд участников аукциона предлагали ставки еще выше.