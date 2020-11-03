Запорожская АЭС в обход тендеров заказала российских запчастей еще на 8 миллионов

Запорожская АЭС госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" 22 и 27 октября заключила девять соглашений с фирмой ISG Supply OÜ (Эстония) о закупке запчастей к дизелям на общую сумму 232 тысяч евро, или 7,77 млн грн без НДС.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно подписанным соглашениям. до 22 и 27 ноября компания должна будет поставить 4 412 запчастей к двигателям 78Г дизель-генераторов АСД-5600.

Производителем этих запчастей является АО "Машиностроительная корпорация "Дизель-Энерго" (Россия), а сами дизели, которые со времен СССР используют в качестве резервной электростанции на случай внезапного обесточивания на большинстве АЭС Украины, производил обанкротившийся в 2000 году петербургский завод "Русский дизель".

Как отмечает издание, в сентябре ЗАЭС уже заказывала этой компании таких запчастей на сумму 3,83 млн грн. Как и тогда, сейчас стоимость каждого договора ниже порога, который для атомщиков по товарам составляет 1 млн грн.

На допороговую сумму нужно проводить упрощенную закупку с торгами, но закон предусматривает случаи, когда можно просто обнародовать отчет. Отмечается, что ЗАЭС могла использовать один из таких: товар может поставить один поставщик из-за отсутствия конкуренции на рынке; необходимость в закупке из-за невозможности соблюдения сроков упрощенной процедуры, обжалование тендера в АМКУ или расторжение договора по вине участника; необходимость в поставках дополнительного объема тем же поставщиком.

Кроме того, во время публикации договоров ЗАЭС использовала различные коды CPV, часть которых касается предмета закупки. Например, код 43240000-7 - "Трамбовочные машины".

"Энергоатом" 16 октября объявил большую переговорную процедуру с фирмой ISG Supply OÜ по таким запчастям для ЗАЭС на 3,47 млн евро, или 115,18 млн грн. Закупки без торгов обосновали "возникновением особых экономических обстоятельств с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций". В обосновании заказчик заявил, что иначе блоки №2,4,5 могут не выйти вовремя с планово-предупредительного ремонта.

По данным заказчика, блок №4 должен был выйти по капитальному планово-предупредительного ремонта 15 октября. Но, как сообщает пресс-центр на 2 ноября, так и не вышел. Средний планово-предупредительный ремонт блока №5 должен завершиться 30 ноября.

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При этом применение переговорной процедуры уже обжаловала в АМКУ компания Inkla Trading & Engineering GmbH (Австрия). Рассмотрение жалобы было назначено на 2 ноября.

Ранее, в сентябре, "Энергоатом" допустил к торгам по таким запчастям для ЗАЭС на 137,95 млн грн только двух дилеров "МК "Дизель-Энерго" - ISG Supply OÜ и "Энерго-сектор" (Россия), которые подобно оформили документы. Зато Inkla и еще двух дилеров ООО "Кингисеппском машиностроительный завод" ("КМЗ", Россия) отклонили по письму председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова о невозможности использования продукции "КМЗ" при ремонте дизель-генераторов АЭС.

Тогда Inkla доказала в АМКУ, что ее нельзя было отклонять на основании письма Плачков, но при этом снесла допущенных соперников, поэтому торги отменили из-за недостатка участников.

Ранее в 2020 году ЗАЭС пять раз тщетно пыталась купить такие запчасти. В том числе у ISG Supply OÜ путем переговоров, отмененных АМКУ по жалобе той же Inkla.

Ранее нардеп из фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк предложил вывести из-под действия закона "О публичных закупках" закупки систем (элементов) безопасности атомных энергоблоков. Такое широкое трактование позволяет выводить любые товары, касающихся функционирования энергоблоков. Например, запчасти к дизель-генераторам, выпуск которых в Украине "Энергоатом" не может наладить из-за противодействия россиян и СБУ.