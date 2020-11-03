Рада отложит обязательное введение кассовых аппаратов для "упрощенцев", – Разумков

Верховная Рада Украины по договоренности всех фракций 4 ноября планирует проголосовать за отсрочку сроком на один год – до 2022 года – обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами".

Об этом сказал спикер парламента Дмитрий Разумсков после проведенных в парламенте консультаций с участием главы профильного комитета Данилы Гетманцева, передает Интерфакс-Украина.

"Была принята единогласно позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год – до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", – сказал Разумков.

По словам спикера парламента, 4 ноября будет дано поручение комитету безотлагательно его рассмотреть и сразу вынести в зал для голосования.

"Я уверен, что никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", – отметил Разумков.

Как сообщалось, согласно ранее принятым законам, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021 года – независимо от видов деятельности. Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет.

Помимо того, с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.

В то же время в Раде в июле были зарегистрированы законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения РРО.