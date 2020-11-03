Продажи новых коммерческих автомобилей выросли за месяц на 11%

За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1 250 новых грузовых и специализированных машин. По сравнению с прошлым годом октябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился почти на 11%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Более четверти этого сегмента автомобильного рынка охватила марка Renault, чьи продажи выросли почти на 40%, до 353 авто. Это лучший результат прошедшего месяца.

На второй строчке октябрьского рейтинга Fiat - 135 реализованных новых коммерческих авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Третий результат у Citroen - 105 регистраций, или на 69% больше, чем годом ранее.

На четвертой позиции рейтинга сразу две марки: МАЗ (-5%) и Peugeot (-11%), в зачете которых по 80 новых машин.

Прибавив к своему прошлогоднему результату 23% реализовав за месяц 79 новых коммерческих авто, замыкает пятерку лидеров — Ford.

Всего с января по октябрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 8 965 новых коммерческих авто, что на 9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.