НКРЭКУ одобрила RAB-тарифы для "Закарпатьеоблэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы для ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования на уровне 280,47 грн/МВт-ч для первого класса и 1307,54 грн/МВт-ч для второго класса напряжения.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в среду и будет обнародовано для получения предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, сообщает Интерфакс-Украина.

Одобренный тариф выше на 25,37% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным для "Закарпатьеоблэнерго" по методике cost+ (223,71 грн/МВт-ч), и на 34,65% – по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (971,01 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирование, определена на уровне 59,7 млн грн.

Регулятор также одобрил инвестиционную программу "Закарпатьеоблэнерго" на 2021 год в размере 432,7 млн грн.

Согласно проекту программы, плановый объем инвестиций на 2021 год больше на 63% в сравнении с 2020 годом

Основными источниками ее финансирования определена амортизация в размере 270,17 млн грн (в текущем году она составила 180,18 млн грн), а также прибыль в размере 137,65 млн грн, что в 13,4 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (10,27 млн грн).

Как сообщалось, НКРЭКУ 26 августа утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив, в частности, нормы дохода на старую базу активов на уровне 3% с условием реинвестирования половины дохода в модернизацию, на новую базу активов – 16,74%.