Минфин планирует начать активные операции с гособлигациями во втором квартале 2021 года (обновлено)

Министерство финансов намерено со второго квартала 2021 года начать осуществление активных операций с государственным долгом, в частности, операции выкупа и обмена РЕПО с ценными госбумагами.

Соответствующие изменения содержатся в распоряжении Кабинета министров "Об утверждении Концепции по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы и утверждении плана мероприятий по ее реализации", которое было принято на заседании правительства в среду, 4 ноября.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в части совершенствования инструментов управления ликвидностью Концепцией предусмотрена имплементация процедур проведения активных операций с государственным долгом, в частности, операций РЕПО а также операций выкупа и обмена государственных ценных бумаг.

Также планируется создание дополнительных возможностей для бесперебойного выполнения платежных поручений клиентов казначейства (получение овердрафта, управление минимальным остатком на ЕКС и оборотным остатком средств общего фонда государственного бюджета).

Концепция также предусматривает внедрение эффективного механизма управления ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов Казначейства, который предусматривает возможность своевременного выполнения обязательств клиентов Казначейства при минимально возможных расходах, в том числе, за счет повышения качества прогнозирования движения денежных средств.

Консолидация средств на ЕКС и на валютных счетах Казначейства предусматривает возможность оперативного получения информации о состоянии и движении средств сектора общего государственного управления.

Вместе с тем, Минфин указывает, что необходимы дальнейшие меры, которые бы повысили эффективность управления средствами на счетах Казначейства, а именно:

утвердить методику прогнозирования движения средств на ЕКС, увеличить горизонт прогнозирования до 6 месяцев;

усилить координацию между заинтересованными сторонами, автоматизировать обмен необходимыми данными;

создать систему сбора краткосрочных прогнозов расходов от распорядителей бюджетных средств (календарь платежей);

внедрить информационную систему поддержки принятия решений по управлению ликвидностью: автоматизировать процесс прогнозирования движения денежных средств, определение минимально необходимого остатка средств на ЕКС и объема временно-свободных средств ЕКС, которые необходимо разместить.

"Повышение точности и горизонта прогнозирования позволит уменьшить объемы большие остатка средств на ЕКС, минимизировать случаи временной нехватки средств для бесперебойного финансирования расходов бюджетов и других выходных потоков", – отмечается в сообщении.

Соответствующим распоряжением правительства также утвержден План мероприятий по реализации Концепции, подготовленный Министерством финансов.