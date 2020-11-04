Судья Конституционного суда Слиденко два года не декларировал недвижимость

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко в течение двух лет не вносил в свою декларацию информацию о пользовании любой недвижимостью.

Об этом говорится в расследование телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Слиденко был назначен на должность в Конституционный суд Украины в марте 2014 года. В течение двух лет - с 2015 по 2016 годы - Слиденко не отражал в декларациях домов или квартир в собственности, аренде или пользовании, хотя в части "место фактического проживания" указывал Киев.

По закону декларант должен показать имущество, которым пользовался даже если это была комната в общежитии или временное проживание у родственников. В тот момент в декларации судьи был только автомобиль Peugeot 2011 выпуска.

В декларацию за 2017 Слиденко внес уже одновременно два жилья: арендованную у Государственного управлении делами квартиру площадью 47 кв м, и служебную от КСУ - площадью 108 квадратов на проспекте Науки. Последнюю меньше чем за год семья судьи приватизировала и продала.

Деньги от продажи скорее всего были вложены в покупку нового жилья - в 2019-м в собственности судейской семьи появилась квартира в самом центре Киева - на Институтской. 87.8 квадратов здесь обошлись в более 5 млн грн.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.