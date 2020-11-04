Зеленский уволил первого заместителя главы Офиса президента Трофимова
2930
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Отмечается, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению.
Другим приказом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником. В Офисе президента Трофимов отвечал за региональную политику.
Как сообщалось, исполнительный продюсер "95 Квартала" Сергей Трофимов был назначен первым заместителем главы Администрации президента (затем переименована в Офис президента) 21 мая 2019 года.