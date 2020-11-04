Импорт авиатоплива в Украину снизился на 34%

В октябре 2020 г. импорт авиационного топлива в Украину составил 20,6 тыс. т, что на 34,4% меньше аналогичного показателя октября прошлого года, но практически соответствует сентябрьскому объему (21,2 тыс. т).

Об этом enkorr собщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Отличительной особенностью октября стало возвращение на рынок белорусского керосина – 7,5 тыс. т. Отметим, в августе и сентябре 2020 г. белорусский ресурс не импортировался в связи резким сокращением потребления и деятельности ключевого партнера "Белорусской нефтяной компании" — компании Baltic Grand Service (BGS).

Морской импорт ресурса остался на уровне октября прошлого года – 4,8 тыс. т. Продукт был принят в Николаеве – группой "Трейд Коммодити" (4,5 тыс. т.) и "Сокар Украина" (0,3 тыс. т.).

В два раза сократились поставки авиакеросина из Литвы. Всего в октябре 2020 г. было импортировано 7,6 тыс. т против 14,8 тыс. т годом ранее. Поставщиками по данному направлению остаются "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Авиа Ойл", "Амик" и др.

В "А-95" сообщили, что за 10 месяцев 2020 г. импорт авиационного топлива составил 116,1 тыс. т, что почти в два раза меньше объема, импортируемого в январе–октября прошлого года (212,4 тыс. т).

Показатель импорта реактивного топлива в сентябре был рекордным в 2020 году. Так, в январе было импортировано 13 тыс. т, в феврале —14,8 тыс. т, в марте — 8,7 тыс. т, в апреле — 4 тыс. т, в мае — 2,2 тыс. т , в июне — 5,2 тыс. т, в июле — 13,6 тыс. т и в августе — 13,3 тыс. т.