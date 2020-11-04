Фонд госимущества выставил на продажу еще 3 спиртзавода "Укрспирта"

4 ноября Фондом госимущества Украины объявлено о проведении аукционов по приватизации ще трех объектов ГП "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

На продажу выставлены Должокский, Залозецкий и Мартныновские спиртзаводы. Онлайн аукцион приватизации Залозецкого спиртзавода состоится - 2 декабря, Должокского спиртзавода - 3 декабря, а Мартыновского спиртзавода - 4 декабря.

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Как сообщалось, ранее ФГИ не смог продать Хоростковский спиртзавод "Укрспирта" в Тернопольской области из-за отсутствия покупателей. Также не состоялся также аукцион по продаже Лужанского спиртзавода в Черновицкой области.

В то же время Бершадский спиртовой завод ГП "Укрспирт" в Винницкой области на аукционе в среду приобрело ООО "Аква Солар Инвест" по стартовой цене – 19,81 млн грн.

Четвертый объект госпредприятия "Укрспирт" – Лопатинский спиртзавод во Львовской области – был продан ООО "Офис Инвестиций" на аукционе 28 октября за 50 млн грн.

22 октября продал на аукционе третий объект "Укрспирта" – Овечацкий спиртзавод в Винницкой области – за 52 млн грн при стартовой цене 19,8 млн грн.

Второй объект "Укрспирта" – Артемовский спиртзавод в Харьковской области – 20 октября на торгах за 50 млн грн приобрело ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар", которое управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

На состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренциибыл продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".