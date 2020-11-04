Кабмин не планирует вводить локдаун, но ситуация ухудшается, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины пока не планирует вводить локдаун по всей стране, но предупреждает о возможном ужесточении мер в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Очень много стран в Европе и в мире закрываются на повторный жесткий локдаун… Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун всей страны, но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал БизнесЦензор, за прошедшие сутки по состоянию на утро 4 ноября в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408).

3 ноябрям в Украинезафиксирован очередной антирекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 ноября обнаружено 6 754 новых случая заражения коронавирусом, 69 смертей от этой болезни и 2 327 случаев выздоровления.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.