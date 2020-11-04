Два судна для достройки "Северного потока-2" направляются к берегам Германии

Судно снабжения "Остап Шеремета" и специальное судно "Артемис Оффшор" вышли из порта "Калининград" в Балтийское море и направляются к берегам Германии.

Об этом сообщил источник в морской отрасли региона.

"Портом назначение судна "Остап Шеремета", которое входит в состав ООО "Газпром флот", официально обозначен немецкий порт "Мукран". В этот же порт идет и многофункциональное судно "Артемис Оффшор", оборудованное вертолетной площадкой и принадлежащее Морской спасательной службе Минтранса РФ", - рассказал источник, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам источника, в порт "Мукран" эти суда должны прибыть 5 ноября. Именно в этом немецком порту и на его рейде в настоящее время находятся российские суда, которые будут задействованы в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Это трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", а также специальные суда "Умка" и "Финвал".

Судно "Остап Шеремета", построенное и сданное заказчику в начале этого года, перешло на Балтику с Дальнего Востока летом.

В порту Калининграда пока находится и другое судно снабжения - "Иван Сидоренко", которое также может быть задействовано в строительстве "Северного потока-2".

В порту "Мукран" находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока-2". Там же находится склад труб будущего газопровода. В порту и на рейде концентрируются суда, которые примут участие в достройке газопровода.

В середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Как сообщалось, еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.