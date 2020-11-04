Кабмин направил 2 миллиарда из Дорожного фонда на ремонт местных дорог

Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с общим объемом финансирования 1,98 млрд грн.