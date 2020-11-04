Кабмин утвердил нового руководителя Госпродпотребслужбы

Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславу Магалецкую путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, кандидатуру Магалецкой предложил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Владислава Магалецкая (ранее – Рутицкая) в прошлом году заработала 3,9 млн грн в ООО "Агродженерейшн Украина" американского бизнесмена Льва Блейзера. В 2014-2016 годах она занимала должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции.

Ее муж Константин Магалецкий является партнером в инвестфонде Horizon Capital.

Согласно поданной декларации, ей вместе с мужем принадлежит квартира в Киеве площадью 168,9 кв. м, приобретенная в конце 2019 года за 4,1 млн грн. При этом она указала право пользования еще одной квартирой на 91,3 кв. м, купленной в апреле 2018 года за 3,81 млн грн.

Магалецкая также указала в декларации жилой дом под Киевом площадью 237,1 кв. м, земельный участок в 700 кв. м, автомобиль Porsche Cayman 2016 года выпуска.

Напомним,, глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Владимир Лапа ушел в отставку еще в октябре 2019 года.

Тогда же с должности первого заместителя главы Госпродпотребслужбы был уволен Александр Жук, а новое руководство ведомства планировалось избрать на конкурсе. До этого времени временно исполняющей обязанности главы Госпродпотребслужбы назначена Оксана Шевченко.