Международные мошенники открывают офисы в Украине, – НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов выявила группу лиц, которые находятся на территории Украины (Днепр, Харьков и Одесса) и предлагаю гражданам стран Европейского Союза услуги с целью незаконного завладения их средствами.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, мошенники представляются потенциальным жертвам как известные и успешные международные форекс брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.

"Они якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию. Потенциальных инвесторов мошенники уверяют, что располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио и Нью-Йорк", – отмечается в сообщении.

По данным Нацкомиссии, указанные лица активно осуществляют поиск работников со знанием иностранных языков на украинских интернет ресурсах по поиску работы. В дальнейшем их обучают психологическим аспектам, как убеждать потенциальных жертв инвестировать как можно больше в их вроде бы успешные компании.

"Таким образом, мошенники, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в других странах, в которых предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в городах Украины", – констатируют в НКЦБФР.

В связи с этим украинский регулятор обратился к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию о наличии обращений ее граждан, которые могли быть обманутыми вышеупомянутыми лицами, и в целом о деятельности таких компаний на территории ЕС.

В сообщении отмечается, что Комиссией также установлен список других стран ЕС, граждане которых очевидно могли стать жертвами деятельности таких мошеннических действий. Сейчас готовятся соответствующие запросы в других финансовых регуляторов стран ЕС.