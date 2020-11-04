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Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза, – Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

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Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза, – Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА
Министерство инфраструктуры Украины сократило время на оформление судозахода в морских портах с 14-18 часов до 8-9 часов.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Теперь судозаход в морские порты Украины можно оформить в течение 8-9 часов 24/7 по электронной почте Государственной службы морского и речного транспорта (Морадминистрация).

Следующий шаг министерства - запуск отдельной электронной системы для оформления судозахода, предусматривающий:

  • отсутствие необходимости личного представления документов судовым агентом в пограничную службу и диспетчерскую порта;
  • минимум времени на оформление - до четырех часов;
  • создание единого реестра судозаходов в порты Украины;
  • улучшение системы контроля за судозаходами;
  • существенное уменьшение коррупционных рисков.

На инфографике, представленной министерством, также отмечается, что ранее судовой агент должен был лично в распечатанном виде предоставить копии документов на судозаход в сервисный центр "Морречсервиса", после чего пройти длительную процедуру одобрения и предоставить оригиналы документов для окончательного утверждения.

Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза, – Мининфраструктуры 01
Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза, – Мининфраструктуры 02

Джерело:  Мининфраструктуры
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